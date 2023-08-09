麻生太郎談區域安全 促美日台擬作戰準備

指台海和平是世界共識

麻生太郎在論壇發表專題演講，表示現在的國際環境已經從12年前承平時期，逐漸向非常時期傾斜，過去存在的風險日益凸顯。他稱現時台灣海峽和平的穩定是世界共識，對日本而言，包括台灣海峽在內的本地區都不應該發生戰爭，必須有相應阻嚇力，三點前提分別是必須要有阻嚇的能力、動用武力的意志力、並讓對手充分了解前述兩點。他強調，要有「萬一的時候我們會動用武力防守台灣」、「為了維護台灣海峽安全我們有可能動用武力」的意志力，日本必須率先向國際表明此態度。