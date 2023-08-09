麻生太郎談區域安全 促美日台擬作戰準備
【本報綜合報道】日本前首相、自民黨副總裁麻生太郎昨日在台灣台北市出席「凱達格蘭論壇：2023印太安全對話」，他指確保區域和平穩定對日本是攸關生死存亡的課題，台灣、日本、美國必須覺醒發揮強大的阻嚇力，必須有打仗的心理準備。
指台海和平是世界共識
麻生太郎在論壇發表專題演講，表示現在的國際環境已經從12年前承平時期，逐漸向非常時期傾斜，過去存在的風險日益凸顯。他稱現時台灣海峽和平的穩定是世界共識，對日本而言，包括台灣海峽在內的本地區都不應該發生戰爭，必須有相應阻嚇力，三點前提分別是必須要有阻嚇的能力、動用武力的意志力、並讓對手充分了解前述兩點。他強調，要有「萬一的時候我們會動用武力防守台灣」、「為了維護台灣海峽安全我們有可能動用武力」的意志力，日本必須率先向國際表明此態度。
麻生太郎周一赴五指山，弔唁台灣前總統李登輝，他指未來在各項層面持續深化台日之間的關係，願兩地都能夠繁榮安泰。他日前已經在日本會見台灣總統參選人柯文哲與侯友宜，周二拜會台灣總統蔡英文與副總統賴清德，據悉將針對台灣海峽及印太安全局勢與賴清德交換意見，將是唯一接觸台灣三黨總統參選人的日本政要。
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