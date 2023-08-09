華黑客曾竊日機密 東京懵然美着急

阻礙情報分享 設網絡司令部減低影響 中美兩國網絡角力愈演愈烈，美方的東亞地區最重要盟友日本亦捲入其中。美國傳媒周一報道，美國國家安全局2020年秋季時發現，中國解放軍黑客入侵日本最敏感的機密防衞網絡，取得深入及持續性的權限。惟日方知悉後未有徹底消除威脅，美方再度派出官員遠赴東京表達嚴重性，以免影響兩國情報合作。

《華盛頓郵報》引述12名現任及前任美日兩國政府官員指，美國國家安全局發現日本機密防衞網絡遭解放軍黑客成功入侵，取得涉及計劃、能力、軍事缺點評估等資料；一名前美國軍事官員形容，這情況的嚴重程度令人感到震驚。美國國家安全局局長兼網絡司令部司令保羅‧仲宗根與時任白宮副國家安全顧問博明趕赴東京，親自向日本防衞大臣作出匯報；對方感到非常擔憂，安排二人向首相發出警報。

美向日首相發警報 聯手堵漏洞 報道指，日方當時感到措手不及，但向美方承諾會調查；在美國方面，高級國家安全官員向下任白宮國家安全顧問沙利文作出匯報。拜登政府2021年上台後需要處理很多網絡議題，包括俄羅斯在前朝特朗普政府期間發動大規模黑客攻擊，透過惡意電腦編碼竊取數個主要美國政府部門的資料，又利用勒索軟件關閉美國輸油管，還有中國黑客入侵美國科企微軟在全球的伺服器，單在美國有30,000個實體受影響。

正當拜登政府安頓下來後，美國網絡安全及國防官員才發現日本的問題惡化，中國黑客仍然出現在日方網絡。美國網絡司令部向日本提議派出美方團隊，實地協助評估入侵規模及開始清除中方惡意軟件，但日方「對另一個國家軍隊進入他們的網絡感到不安」。最終雙方達成共識，先由日本國內商業公司評估網絡弱點，之後一個由美國國家安全局與網絡司令部聯合組成的小組審視結果，並建議如何填補漏洞。

惟2021年秋季，美國得到的新訊息顯示，中國入侵日本防衞網絡的情況嚴重，日方在填補漏洞方面未有太大進展。有見及此，同年11月、即日本開始針對新冠疫情實施「封城」時，負責網絡安全事務的白宮副國家安全顧問紐伯格（Anne Neuberger）及多名美國官員飛往東京，與日本防衞、情報、外交高級官員會面。為了保護敏感來源及方法，紐伯格未有明確告知，美國情報機構如何得知中國入侵日方網絡。

一名知情人士說：「我們要求進入他們的網絡程度是前所未有，我們要求他們信任我們的程度之深是以前沒有，任何主權國家當然會對此小心謹慎。」值得留意的是，爆料網站維基解密2015年披露資料，美國國家安全局監控日本35個目標，包括內閣官員及三菱企業。去年12月，時任白宮國家網絡主任英格利斯（Chris Inglis）訪問日本，分享美國政府如何令自身網絡系統更安全，協助加強日方的相關能力。

日提升網絡安全 增10倍開支 報道同時提到，日本在美國的密切注意下提升網絡安全，措施包括未來5年增加相關開支10倍、防衞省負責網絡安全的部隊人手增加4倍至4,000人。一名美國高級國防官員表示，日本在網絡安全領域作出巨大的投資及努力，但指還有工作尚未完成；又稱網絡安全對美日兩國執行聯合軍事行動非常重要，這亦是美日同盟的核心。

此外，日本防衞省官員表示，日方成立網絡司令部對網絡實施24小時監控，同時推出計劃持續分析防衞省電腦系統的風險。本報綜合報道

保羅‧仲宗根 白宮副國家安全顧問紐伯格曾就黑客事件訪日。 博明 日本防衞省的機密網絡遭入侵，揭發安全漏洞。（Getty Images圖片） 解放軍被指對日本防衞網絡發動黑客攻擊。 中國黑客入侵日本機密網絡時序