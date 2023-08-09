製售假茅台案 檢值逾半億貨

內地傳媒周一報道，萊陽市民劉先生（化名）去年1月報警，稱前年向微信認識的兩男一女購入24瓶貴州茅台酒，合共花約6.1萬元（約6.7萬港元），收貨後卻發現是假酒。經專業鑑定，警方確認該批假酒屬於侵權產品。除了微信號與發貨單地址，劉先生對3人訊息一概不知。經過多月偵查，民警鎖定涉案人士的具體位置，最終抓獲該案主要疑犯李×、李××和汪×展。

3人歸案後供出有份從事生產、包裝及銷售假酒的其餘同黨，民警今年3月前往貴州省將趙×等7人抓獲歸案。李×等人從當地物流渠道獲取客戶訊息後，通過微信添加受害人為好友，然後自稱貴州茅台公司銷售員騙取對方信任，再將成本數十元的假酒出售。萊陽市公安局食藥環偵大隊大隊長徐永輝稱，疑犯售賣的酒包裝精美，以假亂真的水平很高，非專業人士很難分辨真假。