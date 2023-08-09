台富家男生命案 同性結婚內情曝光

台灣台中市夏姓男子5月4日與擁有5億元新台幣（約1.3億港元）財產賴姓男高中生登記結婚，對方兩小時後墮樓死亡，被外界質疑假結婚，遭控偽造文書罪名。上述案件前天在台中地方法院召開準備程序庭，他重申不會認罪，又指自己希望幫助賴男才會前去結婚。

被問是否承認「使公務員登載不實罪」（即導致公務員偽造文書罪名）時，夏男隨即表示不會認罪，更指控方起訴內容全是臆測及想像，根本不符事實。他重申自己與賴男是同意在「共同經營生活」情況下結婚，整件事只因對方死亡才引起關注。

拒認罪 稱對方同意結婚 當談及相識經過時，夏男指本年1月因處理房產事務認識賴男，由3月開始在財產觀念問題有所交流，發現對方根本不太在意，反而多次談到生活想法，以及希望得到他人支持等。他解釋雙方當時已有結婚決定，不過自己正準備地政士考試，而賴男正就讀高中，若在當時成婚恐會遇到阻礙，計劃待對方成年後會先登記結婚，之後再尋求家人同意，因此一早已寫好結婚書約。

在庭上，夏男提到賴男墮樓死亡當天曾向自己透露，「希望有可靠男性在他身邊」，因此詢問對方是否願意結婚，最終按計劃前往戶政所登記。他稱兩人前往登記中途曾前往一間咖啡店，賴男曾透露父親已死而自己也不想再活想法，未料對方最後跳樓。

缺席上香 遭死者親友質疑 庭訊結束後，面對多名賴男親友包圍，並追問「你為甚麼不去招魂」及「為甚麼沒有去上香」等問題，以及高舉「婚姻無效」等橫額，夏男沒有正面回應，僅與代表律師一同登上的士離去。

為了與賴男登記結婚，夏男5月4日先找大廈清潔工協助失敗後，隨機拜託路人充當結婚證人，加上兩人在過程中幾乎沒有互動，也沒有熱戀照片或親密對話等，遭控方質疑假結婚。他一旦罪成，將無法繼承巨額遺產。本報綜合報道