舒蘭3公僕殉職 死前仍指揮疏散

駱旭東

【本報綜合報道】吉林省舒蘭市近日出現水災，洪水現逐漸退去，部分村民可以回家清理。舒蘭市委常委、常務副市長駱旭東等3名公職人員因救災殉職，該市人民政府辦公室綜合二科科長張郅昭目前仍然不知所終。駱旭東等人事前乘搭的車輛在水中被找到，他在生前最後一段話曝光，下達疏散村民的工作指示。

同乘車輛遭沖走 駱旭東、張郅昭、吉林市水利水電規劃院高級工程師倪峰、舒蘭市人民武裝部政委周昆訓上周六趕赴舒蘭市開原鎮、金馬鎮抗洪搶險，前3人同乘的車輛被洪水連人帶車沖走，車輛最終在開原鎮、距離失聯地點約兩公里處被村民找到。幸免於難的司機回憶，駱旭東生前邊趕路邊問群眾「撤完了嗎、有沒有傷亡」，直奔一線，很着急；又指事發時在車輛的正前方，洪水像一面牆一樣打過來。

市政府隨後公布駱旭東等3人匆忙趕赴前線的最後身影，上周四晚上緊急落樓梯出發，駱旭東走在最前，當時只帶手機，張郅昭手拿行李，倪峰隨後跟上，手中拿着橙色的救生衣，還有被塞滿的大背包。駱旭東上周四向平安鎮黨委書記發出的最後一段語音顯示，據氣象局副局長給予的提示，形成山洪可能性是100%，所有經過的村都必須全部疏散。他在最後強調：「不要抱僥倖心理，堅決不！」

周昆訓 倪 峰 涉事官員乘坐的車輛被找到。