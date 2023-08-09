洪澇未退 颱風緊追 華北地區威脅未除

涿州急設置供水 災民冀補償所需 華北地區早前暴雨成災，災區河北省涿州市主城區洪水基本退去，市內低窪地區及部分區域有待抽水清除淤泥。當地村民期望，政府事後能夠給予合理補償。由於洪水正過境天津市，加上颱風「卡努」未來可能影響東北地區，應急管理部前天重申防汛救災形勢不容樂觀。

因應涿州洪水逐漸消退，消防救援人員、當地市民、義工連日開始消毒、排澇及清淤等災後修復工作。例如，河北省消防救援總隊調集唐山市、邯鄲市及衡水市等地支隊、約800人前往涿州積水最為嚴重地區作業，期望能夠盡快恢復市民正常生活。

為解決居民用水問題，涿州連日興建兩座臨時供水制水站，已完成站點內制水、檢測、調試及出水工作。當地也利用各地供水車輛，向嚴重缺水地區供應食水。此外，大批來自全國各地捐贈物資亦相繼抵達，保障身處安置點受災群眾基本生活所需。

多隊伍提供醫療消毒 與此同時，多支抗洪部隊近日亦派出醫療隊伍，為災區群眾提供巡診送醫服務。除了保定軍分區派出一支醫療隊前往涿州高官莊鎮，武警河北總隊亦從總隊醫院抽調了22名醫生，前往高新技術開發區救援交接點以及救災官兵宿營地開設固定醫療點，中部戰區陸軍第82集團軍某部也在涿州職教中心設置了臨時醫療救助點，組織專業消毒人員展開居民社區消毒、死傷動物掩埋等衞生工作。

一名住在涿州碼頭鎮東營村村民日前受訪時稱，洪水導致家中室內牆面剝落，部分地板塌陷，即使是電器、家具及去年秋季收穫粟米也被洪水沖走，至少損失10萬元人民幣（約10.9萬港元）左右。她稱事後已向村委上報受災情況，希望能夠得到補償。另有一名居民稱服飾店內商品因泥沙而報廢，又指自己現在才面臨困難，「是從被救出去那一刻才開始」。

中共中央政治局委員、國務院副總理張國清前天亦親赴涿州受災群眾安置點及部分屋苑，實地察看集中安置群眾生活條件，了解居民回遷、道路清淤、供水供電供氣及市場供應等工作進展。他強調河北洪水目前正處退水階段，要加強行洪河道及蓄滯洪區圍堤等巡查防護，及時處置險情，確保安全行洪洩洪。

另一邊廂，國家防汛抗旱總指揮部（國家防總）辦公室、應急管理部滾動組織防汛專題視頻會商調度，與中國氣象局、水利部、自然資源部前天聯合會商研判雨情、汛情及災情，同時連繫天津、河北、吉林、黑龍江等省市防辦，安排部署地區防汛救災工作。

天津等地有河段超警 會商指出，除了天津，東北松花江及嫩江幹流洪水繼續演進，部分河段超警，江河堤防及蓄滯洪區圍堤巡查防守壓力增大，受災民眾救助及恢復重建任務較重，加上卡努可能影響東北地區，防汛救災形勢不容樂觀，需高度重視巡查防守，確保及時發現險情，以及妥善做好受災民眾安置及基本生活保障等，最終平穩有序組織民眾安全返回家園。本報綜合報道