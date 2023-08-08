兩岸國際

孖生大熊貓姊妹滿月
南韓愛寶樂園昨日發布一對新生大熊貓的滿月照（圖），可見這對雙胞胎姊妹開始長胖，顯現獨特黑色斑紋。飼養員介紹，後背像大熊貓爸爸園欣（韓名樂寶）呈V形黑紋的是姊姊，像媽媽華妮（韓名愛寶）呈U型紋的是妹妹。預計雙胞胎大熊貓從4個月大開始學習爬行，6個月大開始吃竹，之後將與遊客見面。
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