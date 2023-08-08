昆省雕塑展 野生動物栩栩如生

【本報綜合報道】澳洲昆士蘭省正舉行一場戶外雕塑展，展出數十件獨特金屬雕塑，題材遍及袋鼠、山羊、鳥等各類澳洲內陸野生動物。參展者除了藝術家外，還包括熱愛雕塑的業餘人士。主辦活動的內陸雕塑委員會主席加洛韋（Ian Galloway）希望，這是更大型內陸藝術之旅的開端。

金屬雕塑數十件 包括業餘作品 來自昆士蘭省西南部米切爾的曼斯菲爾德（Kyle Mansfield） 是一名麵包師，他同時是今次雕塑展的參展者之一，喜歡利用廢棄品創造出新事物。曼斯菲爾德今次使用蹄鐵製作出一件重逾500公斤的騎師雕像，耗時長達600小時。他表示，創作雕塑來自當地兩位牛仔競技騎師，希望向他們致敬。

今年是內陸雕塑展第三年舉辦，曼斯菲爾德與另一名藝術家的雕塑分別獲獎。待展覽於下月16日結束後，兩人的作品將在雕塑公園永久展出。曼斯菲爾德認為，展覽不僅對社區有好處，還為一眾本地業餘藝術家提供創作誘因，在展覽盡情發揮創意和展現才能。