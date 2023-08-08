33人新加坡車隊 倫敦自駕返國

主辦方介紹，這隊車隊由12輛車組成，從英國倫敦出發，計劃在98天完成2.5萬公里路程，途經至少20國。他們沿途將參觀著名聯合國教科文組織世界遺產、觀賞其他知名景觀，也有機會和各地社群交流，了解不同文化。新加坡汽車公會在2019年首次主辦倫敦到新加坡的長途自駕，當時行程長達92天，是為紀念新加坡開埠200周年。

70歲退休人士洪加冠曾參加上屆長途自駕活動，他今次攜妻子和一名朋友，開着一輛運動休旅車（SUV）踏上征程。洪加冠說，因為可能要在較艱難環境過夜，他在車上儲備一些零食，也帶上一些汽車零件、機油和引擎部件，以備不時之需。他期待欣賞沿途的風景，體驗不同文化和飲食，以及和其他志同道合的旅伴交朋友。