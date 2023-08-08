華學生倫敦塗鴉惹爭議

著名景點紅漆題字 遮蓋其他創作 英國倫敦東區紅磚巷（Brick Lane）是知名塗鴉藝術景點，但近日有多名中國留學生以白色油漆覆蓋原來塗鴉，並以紅色噴漆寫下「中國社會主義核心價值」24字標語，做法引起爭議，網民見狀紛紛指「一秒回到中國」。

牆壁原本畫有多幅人像塗鴉，但上周六起便由白色油漆遮蓋，出現「富強、民主、文明、和諧、自由、平等、公正、法治、愛國、敬業、誠信、友善」紅色大字。網名「yiqueart一鵲」的中國留學生是策劃人，他在社交網承認自己有份塗鴉，他指對他來說這件作品沒有太多政治意味，「我愛我的國家，也希望能夠通過作品來反應（映）所謂自由的羅格斯主義和文化殖民性」及「用社會主義的構建方式來反殖民西方的虛假自由」。他又指，如果有人認為蓋住別人的作品，「確實很抱歉」，「這可能就是自由的代價吧……讓我來做這個放大代價的人」。

網上留言認塗鴉 民眾指霸道 塗鴉牆原本有許多知名創作者的作品，有一幅畫作更是某位去世畫家的遺作，亦有用來致敬他的畫作，其他人都會特意避開。有指涉事中國留學生甚至詢問過畫家生前的好友，怎麼創作這幅畫，最後仍故意以白漆覆蓋。有網民不滿中國留學生的霸道行為，更指有其他中國留學生去打卡。有微博博主則認為，塗鴉是反主流的街頭藝術，既然有反娛樂化、反建制的表達，那麼必然也允許用建制化敍事反娛樂化。

標語遭二次創作諷刺中國 事件鬧得沸沸揚揚之際，不少人在標語附近展開二次創作。有人拿着小型噴漆在塗鴉的「自由」及「文明」等字前方，寫上「偽」及「沒有」，亦有人把諷刺中國政府的字句覆蓋在標語上。有傳標語作者真名為王漢錚，今年約26歲，畢業於中國傳媒大學攝影專業，今年在英國皇家藝術學院當代藝術碩士畢業。有指他曾有性騷擾及盜竊前科，在Instagram自稱是麻煩製造者。本報綜合報道

牆壁漆上中國社會主義核心價值標語。 王漢錚