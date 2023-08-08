摩洛哥小巴墮崖24死

摩洛哥艾濟拉勒省一輛小巴周日在行駛途中跌落山谷，造成24人死亡。出事小巴當時駛往代姆納特，轉彎時突然翻側；乘客多是準備前往當地每周舉行一次市集購買物資。由於路況欠佳，摩洛哥頻頻發生道路事故。今年3月，一輛小巴在海米薩特省偏遠地區失控撞樹，造成11人身亡。（綜合報道）