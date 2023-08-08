巴國列車出軌奪30命

巴基斯坦一列由南部卡拉奇駛往北部阿伯塔巴德列車周日在訥瓦布沙阿一帶出軌，造成至少30人死亡及100人受傷。部分車卡翻側橫躺地面，有乘客自行爬出車廂，也有人躺在地上毫無反應。鐵路部長拉菲克表示，列車出事前以正常速度行駛，事件可能涉及機械故障或人為破壞，正在調查意外成因。（綜合報道）