兩岸國際

韓或特赦三星前高層

本月15日是朝鮮半島光復節，韓聯社引述消息報道，南韓法務部明天將召開赦免審查委員會會議，審視光復節特赦及恢復權利對象。外界估計因前總統李明博等政界人士去年12月獲特赦，此次特赦對象或以經濟界人士為主，或包括捲入前總統朴槿惠案的三星集團未來戰略室前室長崔志成。（綜合報道）
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