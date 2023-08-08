基輔稱和平會議有成效

【本報綜合報道】一連兩天在沙特阿拉伯吉達舉行的烏克蘭問題國際會議周日結束，會議希望透過國際協商實現烏克蘭和平；與會的烏克蘭官員形容這次會議富有成效，沒有獲邀參加的俄羅斯指斥，該會議企圖拉攏發展中國家支持烏克蘭，注定失敗。

中國、印度、美國和歐洲國家在內的40多個國家參加這次會談，烏克蘭及其盟友稱，會談是為了爭取國際社會廣泛支持烏克蘭冀望和平的基本原則，其中包括撤走所有俄羅斯軍隊及歸還所有烏克蘭領土。烏克蘭總統澤連斯基早些時候表示，希望在今年稍後根據上述和平原則舉行全球峰會。

俄指西方拉攏發展中國家 烏克蘭總統辦公室主管葉爾馬克周日在會後聲明表示，與會方就建立公正及持久和平的關鍵原則，進行了富有成效的磋商。俄羅斯副外交部長里亞布科夫稱，會議反映出西方試圖繼續動員全球發展中國家支持澤連斯基的立場，是徒勞並且注定失敗。

歐洲外交官透露，中國表現得具建設性，而且渴望展示出自己不是俄羅斯，中方與會反映俄羅斯愈來愈受孤立。中國積極參與會議，並對舉行第3場此層級的會議持正面態度。