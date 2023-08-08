烏續炸克里米亞兩大橋

發射14枚英巡航導彈 干擾俄補給 烏克蘭繼續攻擊被俄羅斯佔據的克里米亞半島，周日使用西方國家援助的巡航導彈，襲擊兩條連接上址與俄控烏克蘭赫爾松地區的重要大橋。分析指，俄方被迫臨時實施交通改道，改用較長途的路線，影響其對前線的重要補給。

根據赫爾松州俄控區行政長官薩爾多及俄羅斯扶植的克里米亞半島領導人阿克肖諾夫，烏克蘭周日向位於克里米亞半島東北部的瓊加爾大橋及海尼切斯克大橋，合共發射至少14枚英國提供的暴風影巡航導彈，其中10枚被俄方防空系統攔截，餘下則成功到達目標區域。大部分導彈攻擊海尼切斯克大橋，薩爾多宣稱一名平民司機受傷，鋪設在大橋旁的天然氣管道受損，影響逾兩萬人的供氣，另有一間學校損毀。

法國首提供巡航導彈 烏克蘭軍方其後證實發動襲擊，宣稱大橋的路面受損，又指兩個目標都是俄羅斯的重要交通路線。薩爾多指瓊加爾大橋沒有出現結構性的損壞，暫時禁止通行，但預計稍後重新開放。追蹤俄烏戰爭每天戰況的美國智庫戰爭研究所表示，襲擊令俄方把車流改經克里米亞半島西部亞美尼亞斯克附近，但距離比原來東部的路線較長。

周日是烏克蘭空軍日，烏克蘭總統澤連斯基視察空軍裝備，包括蘇25攻擊機、蘇24戰鬥轟炸機、蘇27戰機、米格29戰機，現場展出美國愛國者防空導彈系統。值得留意的是，澤連斯基在蘇24戰鬥轟炸機機翼掛載的一枚導彈彈身簽名，彈身的SCALP-EG字樣漆以法國國旗紅白藍三色，並有一個中間出現艾菲爾鐵塔圖案的烏克蘭國徽。

SCALP-EG是法英聯合研發的空射戰區外巡航導彈，其英國名稱是暴風影，這是首度證實法國履行承諾援助，但未知交付的時間及數量。烏克蘭國防部周日在社交網發布照片，表示「捉迷藏遊戲，昨晚數十枚俄羅斯導彈及見證者無人機搜索烏克蘭飛機和暴風影導彈，但俄羅斯人直到今天才在瓊加爾及海尼切斯克附近找到它們」。本報綜合報道

海尼切斯克大橋是俄羅斯的重要交通路線。 烏克蘭空襲克里米亞半島兩條大橋位置圖