彭斯不排除任控方證人

彭斯

【本報綜合報道】美國前總統特朗普因涉嫌企圖推翻2020年總統選舉結果而被起訴，其任內成為副手的前副總統彭斯周日受訪時稱，不排除成為控方證人指證對方。

與特朗普一樣宣布參加明年總統選舉的彭斯，在受訪中被問及會否成為指證特朗普的證人時，他回答說目前「沒有計劃」上庭作供，但不排除會這樣做。彭斯表示：「人們可以對我們會遵守法律有信心。我們會響應法律的號召，並只會說實話。」

辯方律師表歡迎 特朗普的律師勞羅（John Lauro）同日也在訪問表示，如果彭斯作供，他將會歡迎，「彭斯將成為審訊中我方最好的證人之一，我急不及待有盤問彭斯的機會」。勞羅說，特朗普堅信選舉違規行為導致不適當結果，彭斯要做的是徹底消除人們對特朗普這種想法的「任何懷疑」。

勞羅強調，特朗普從未要求彭斯推翻選舉結果，只是希望對方「暫停」選票認證，以便各州調查選舉舞弊的指控，又指當事人此舉符合憲法第一修正案賦予的權利。

不過，彭斯否認勞羅的說法，反指特朗普早在2020年12月就「確信」他有權拒絕選舉結果，特朗普的律師曾經在2021年1月5日，即國會暴動發生的前一天，要求他徹底拒絕選舉結果。