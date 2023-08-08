面臨軍事介入 尼日爾關空域

【本報綜合報道】尼日爾軍人上月底發動政變，罷免並扣押總統巴祖姆，西非國家經濟共同體要求尼日爾軍方周日前恢復憲法秩序及釋放巴祖姆，否則可能採取軍事行動。尼日爾政變軍頭拒絕服從，周日宣布因面對軍事介入威脅，關閉全國空域。

聲援軍頭 示威者舉俄旗 西非國家經濟共同體成員國國防部長在巴祖姆沒有在限期前獲釋和恢復總統權力下，就可能的軍事行動計劃達成共識，包括何時發動攻勢及打擊目標。尼日爾政變軍人代表發表全國電視聲明，指面對日益明顯的干預威脅，該國領空即日起關閉。他宣稱已經有兩個中非國家預先部署部隊準備進行干預，但沒有交代細節，強調尼日爾武裝部隊及所有國防和安全部隊，在人民堅定不移的支持下準備捍衞領土完整。

最後通牒周日屆滿之際，帶領政變的軍頭當天現身首都尼亞美一個運動場，數千人在場聲援，他們反對西非國家經濟共同體軍事干預威脅，以及法國在區內影響力，部分人揮俄羅斯國旗。數百名青年加入安全部隊，駐守街道，檢查車輛有否匿藏武器，為軍方留意外國干預和間諜迹象；有人稱受夠殖民主義，會戰鬥到底。

意大利減少在尼日爾的駐軍人數，以便騰出軍事基地空間，在安全局勢惡化時保護意大利公民。中國駐尼日爾大使館呼籲僑胞前往第三國或回國暫避，若無必要不要前往當地，提醒在尼僑胞提高警惕、加強防護、避免外出，做好安全防範。阿聯酋宣布向尼日爾鄰國乍得運送派遣軍車和其他安全裝備，支持反恐行動和邊境保護。