伊朗海軍演習 接收大批導彈無人機

【本報綜合報道】面對美國持續增兵中東地區，伊朗亦加強相應部署，包括上周三在波斯灣地區一個島嶼舉行海上演習，展示實力及戰鬥防禦戰備狀態。伊朗革命衞隊海軍上周六亦舉行儀式，接收數百套新型戰略系統及裝備，包括導彈及無人機。

伊朗革命衞隊在阿布穆薩島演習，該島位於波斯灣東部、霍爾木茲海峽以西，擁有重要的戰略地位，登場的武器包括巡航導彈、彈道導彈、人工智能無人艇、導彈及火箭發射艇、直升機、飛機，50名傘兵成功執行直升機空降行動。革命衞隊司令薩拉米強調，為伊朗爭取安全及和平，國家對所有威脅、煽動、敵意作出果斷回應。

薩拉米上周六出席儀式見證革命衞隊海軍接收大批武器及裝備，包括用於偵察、情報、進攻、戰鬥的無人機，支援與指揮車輛、情報收集系統、電子進攻及防禦裝備、射程300公里至1,000公里的巡航導彈及彈道導彈、不同型號的巡航導彈發射車。

艦隊完成環繞地球航行 伊朗最高精神領袖哈梅內伊周日會見海軍第86艦隊指揮官、人員及他們的家屬，讚揚艦隊去年9月20日至今年5月20日完成環繞地球的航行，形容這是偉大的成就，全球只有少數國家海軍做得到。該艦隊由一艘驅逐艦及一艘前沿基地艦組成，任務是擴大伊朗在國際海域的海軍存在，航程65,000公里途經印度洋、太平洋、大西洋。