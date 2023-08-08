伊朗威脅商船趨增 美軍大陣仗抗衡

3000兵隨兩棲艦中東現身 美國因應伊朗威脅而增兵中東地區的行動，周日迎來最大規模一次的部隊調動，超過3,000名海軍水兵及海軍陸戰隊成員正式部署第5艦隊行動區，他們隨同兩艘兩棲作戰軍艦當天穿越埃及蘇彝士運河，從地中海駛入紅海。由於這支部隊具備執行特種作戰的能力，不排除將負責登上商船護送通過霍爾木茲海峽。

具特種戰力 護霍爾木茲海峽 美國海軍第5艦隊周一發布新聞稿，公布兩棲攻擊艦巴丹號與船塢登陸艦卡特‧霍爾號抵達中東地區的消息。上述兩艦與留守歐洲地區的兩棲船塢運輸艦梅薩維德號組成兩棲戰備群，隨行兵力還有屬於美方首要的危機應變部隊、可以執行特種作戰行動的第26海軍陸戰隊遠征隊，兩者上月10日從美國東岸兩個基地展開海外部署。

巴丹號可以搭載超過24架旋翼機及定翼機，包括MV22魚鷹運輸機、短距離起飛及垂直降落的AV8B鷂式攻擊機，並配備多艘兩棲登陸船；卡特‧霍爾號同樣支援旋翼機、戰術車輛、兩棲登陸船的行動。新聞稿形容，這支兩棲戰備群與海軍陸戰隊遠征隊的混合部隊，帶來額外的航空及海軍資源，為美方提供更大的靈活性及海上能力。

3神盾驅逐艦 部署中東地區 新聞稿指，第5艦隊行動區海洋面積大約647萬平方公里，包括波斯灣、阿曼灣、紅海、部分印度洋，以及霍爾木茲海峽、蘇彝士運河、曼德海峽三大重要咽喉點；全球兩成原油供應通過連接波斯灣與阿曼灣的霍爾木茲海峽，負責中東地區軍事行動的美國中央司令部指控，伊朗過去兩年攻擊、扣押或企圖扣押接近20艘國際商船。

美國增兵中東地區的行動最早追溯至今年3月31日，A10攻擊機從本土飛抵阿聯酋提供密接空中支援；其後追加部署F16戰機及F35A隱形戰機，支援原本駐守區內的P8海上巡邏機、RC135V/W電子偵察機、MQ9無人機，提高在霍爾木茲海峽的制空權。

海軍力量方面，除了最新抵埗的兩艘兩棲作戰軍艦外，美國目前在中東地區部署神盾驅逐艦斯特蒂姆號、麥克福爾號、托馬斯‧哈德納號，以及專為海上特種作戰行動而設的遠征海上基地艦劉易斯‧B.‧普勒號；海岸防衞隊也在區內派駐巡邏船。

列根號會否調派中東惹關注 值得留意的是，在美國目前部署的航空母艦當中，福特號需要駐守歐洲地區應對俄烏戰爭。外界關注剛完成在澳洲參加「護身軍刀」聯合演習的美國航空母艦列根號，會否繼2021年後再度「跨區」從西太平洋地區調派到中東地區。惟此舉恐令美方在應對中國軍事挑戰、北韓核導威脅方面，在西太平洋地區出現兵力真空的情況。本報綜合報道

美國第26海軍陸戰隊遠征隊在兩棲攻擊艦巴丹號訓練。 美國增兵中東地區分布圖 美國船塢登陸艦卡特‧霍爾號由地中海駛入埃及蘇彝士運河。 美國增派中東地區的兵力包括F35A隱形戰機。