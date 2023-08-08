陝西大橋護欄 遭強風吹斷
【本報綜合報道】陝西吳堡縣和山西柳林縣上周五流傳影片稱，今年1月才正式通車的307國道吳堡黃河大橋，長達數百米的護橋欄杆疑被風吹斷。吳堡縣政府工作人員回應指，正進一步了解事件。
從網傳影片所見，大橋一側目測長近200米的白色護橋欄杆倒塌，部分護欄更摔成兩半。通過影片以及對比照片發現，發生欄杆斷裂的橋與吳堡黃河大橋高度相似。上周六（5日）中午12時許，有目擊者證實，發生護欄倒塌的橋已經封閉，現場仍能看到倒塌的欄杆在橋面上，無人處理。目擊者又發現其他護欄底座以至行人路面也裂開。據公開資料顯示，307國道吳堡黃河大橋及引線工程連接山西與陝西，全長約2.6公里，於2019年11月完工，去年8月交工驗收，今年1月通車。項目投資金額為1.77億元人民幣（約1.94億港元）。
與吳堡縣一橋之隔的山西省柳林縣交通局工作人員則表示，知道大橋欄杆斷裂一事，但官方沒發布通知。上周六下午吳堡縣委宣傳部表示，確實存在護欄倒塌，原因是前一天有雷暴天氣，欄杆被風吹斷，仍在調查事件。
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