陝西大橋護欄 遭強風吹斷

從網傳影片所見，大橋一側目測長近200米的白色護橋欄杆倒塌，部分護欄更摔成兩半。通過影片以及對比照片發現，發生欄杆斷裂的橋與吳堡黃河大橋高度相似。上周六（5日）中午12時許，有目擊者證實，發生護欄倒塌的橋已經封閉，現場仍能看到倒塌的欄杆在橋面上，無人處理。目擊者又發現其他護欄底座以至行人路面也裂開。據公開資料顯示，307國道吳堡黃河大橋及引線工程連接山西與陝西，全長約2.6公里，於2019年11月完工，去年8月交工驗收，今年1月通車。項目投資金額為1.77億元人民幣（約1.94億港元）。