河北涿州宣傳救災 不惜用舊照擺拍

京津冀近日暴雨成災，其中河北涿州洪災引發民怨沸騰，官方被質疑用舊照片、擺拍做騷等方式宣傳災區救援，粉飾形象。有河北救災隊員指出，的確有號稱來救援的人擺拍，甚麼都沒做就先把相機放好。

河北省共青團官方上周四在微博貼出一張照片宣傳涿州救援，卻有網民指出是2020年江蘇無錫洪災的照片，引來群起揶揄批評。相關舊照其後悄悄撤下，涉事官媒則發表道歉聲明，承認審核把關不嚴。另有網民發現有涿州的直升機救援片段顯示現場積水並不深，看來不需動用直升機，質疑只是擺拍現場，而非真正的救援現場。

黑龍江吉林抗洪壓力大 另有前赴涿州的救援人員憶述，曾在救援現場看到有號稱來施救的人，帶了一艘只能乘坐4人的小船，一個駕駛手，一個操作手，還特地帶來一人專門拍攝，留給救援的就只有一個位置。該救援人員批評，這些人甚麼都沒幹，先把機位放好，擺出一副正在救人的樣子，看到這樣的場面確實令人生氣。

國家防總辦公室和應急管理部周日持續組織防汛專題視像會商調度，指北京、河北受災群眾救助和恢復重建任務較重，松花江南岸、嫩江右岸部分河段超過警戒或保證水位，黑龍江、吉林兩省抗洪壓力較大，當局同日向天津、吉林、黑龍江共調撥9,000個家庭應急包。黑龍江省委書記、省人大常委會主任許勤周日主持召開全省防汛救災工作電視電話會議。會議指出，本次降雨過程影響尚未結束，颱風卡努極有可能再次引發當地局部強降雨，且松花江、牡丹江、拉林河等將於近日出現洪峰，龍鳳山、磨盤山等水庫仍超汛限水位，要做好民眾疏散安置。

廣西雲南遇新一輪降雨 國家電網統籌調配應急搶修力量，在北京、河北、吉林、黑龍江、遼寧等多地組建搶險隊，全力搶修保供電。廣西、雲南正遭遇新一輪降雨過程，中央氣象台預計未來3天，雲南、廣西、西藏等地有暴雨災害風險，關注可能發生的山洪、地質災害和城鄉積澇。本報綜合報道