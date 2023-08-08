麻生太郎率團訪台 關切兩岸局勢

【本報綜合報道】國民黨的台灣總統參選人侯友宜日前在日本拜會日本前首相、自民黨副總裁麻生太郎，他周日在雲林縣透露對方非常關切台灣海峽安全。麻生太郎昨率團訪問台灣3天，是台日斷交後自民黨訪台的最高層級幹部，將單獨會見台副總統賴清德。

將單獨會見賴清德 麻生太郎率領麻生派眾議員鈴木馨祐、中西健治，昨日乘坐飛機赴台，台灣駐日本代表謝長廷上午前往羽田機場送機。麻生太郎此行除了參加凱達格蘭論壇之外，也會與台灣總統蔡英文、賴清德、外交部長吳釗燮、前立法院長王金平及台北市市長蔣萬安會面。訪問團成員也將前往五指山國軍示範公墓，弔唁台灣前總統李登輝。

蔣萬安今日將會見麻生太郎，他受訪時表示，對方一直是台灣非常友好的朋友，這次他訪台非常有意義。蔣萬安避談會否討論侯友宜的選情，但稱希望透過城市交流，持續深化台日之間的關係。

中方促日堅持合作 另一方面，中國大陸駐日本大使館周一發布消息，大使吳江浩上周六出席日中友好協會主辦的紀念中日和平友好條約締結45周年研討會。他致詞時指出，中日作為永遠近鄰，同為地區和世界重要國家，有防止世界陷入分裂對立的責任，首先要堅持互為合作夥伴、互不構成威脅。