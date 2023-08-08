仁愛礁爆角力 菲召華大使抗議 中方促拖走軍艦

中菲兩國就南沙群島仁愛礁的角力升級，菲律賓外交部昨日傳召中國大使抗議並發出普通照會，中國海警局同日要求菲方從該島礁拖走以擱淺為名的非法「坐灘」軍艦，中方並將繼續採取必要措施維護領土主權；外交部亦敦促美國停止利用南海問題搬弄是非，不要動輒以履行《美菲共同防禦條約》施加威脅。

菲律賓海岸防衞隊指控中國海警上周六在仁愛礁，向菲方巡邏船及補給船發射水炮。

菲律賓外交部昨日表示就事件召見中國大使黃溪連，要求中方下令其艦艇停止對菲方船隻採取「非法行為」、停止干擾補給任務等合法活動；同時呼籲北京遵守《聯合國海洋法公約》防止海上碰撞國際規則的義務、2016年南海仲裁案的裁決。菲律賓駐華大使弗古律斯（Jaime FlorCruz）亦在北京向中國外交部提交普通照會。

指菲帶建築物資上艦 中國海警局就事件表達立場，指仁愛礁歷來是中國南海群島一部分，菲律賓一艘軍艦1999年在上址非法「坐灘」後，中方已經嚴正交涉；菲方多次明確承諾拖走該艘軍艦，但24年來既未有付諸實行，更企圖對它大規模維修加固，實現永久佔領仁愛礁，嚴重侵犯中方主權，違反國際法及中國與東盟簽署的《南海各方行為宣言》。

針對當天的衝突，中國海警局指從人道主義出發，對菲律賓向「坐灘」軍艦運送生活物資作出臨時性質特殊安排，但菲方以人員輪換及運送生活物資名義，持續夾帶建築物資上艦，更不顧中方勸阻及警告派出兩艘船隻擅闖仁愛礁海域。中國海警船依法攔阻並採取警示性執法措施，使用水炮是避免碰撞，稱現場操作專業及克制。

此外，中國海警局呼籲菲律賓接受中方建議，通過商談探討管控仁愛礁局勢的具體措施。對於中國海警局的表態，菲律賓國家安全發言人昨日重申，菲方永遠不會放棄仁愛礁，並且無論需要多久，都繼續採取必要措施，為該島礁的士兵提供補給。

華促美方停搬弄是非 多國就事件作出回應，美國國務院指摘中方今次舉動，是對南海現狀的最新一次威脅，重申若其他國家對菲律賓公務船、飛機和在南海的菲律賓海岸防衞隊等菲方部隊發動攻擊，美方將援引《美菲共同防禦條約》踐行防禦承諾。加拿大及日本的駐菲律賓大使館亦譴責中方，指持續的恐嚇和脅迫鄰國的行為破壞區域安全和穩定。

中國外交部回應時批評美國國務院罔顧事實，發出聲明攻擊中方正當合法海上維權執法行動，為菲律賓非法挑釁行為站台背書；又批評美方一段時間以來，慫恿、支持菲律賓維修加固「坐灘」軍艦，甚至派軍艦、軍機在海上配合支持對方，形容這一做法是明目張膽地為菲方侵犯中國主權撐腰打氣，但其圖謀是注定不能夠得逞。本報綜合報道