美國北卡羅萊納州女子拉芬豪斯（Tamara Laughinghouse）一直購買相同號碼的彩票逾20年，近日終於贏獲20萬美元（約156萬港元）獎金。她表示，獲悉中獎當下感到非常興奮，激動得與家人相擁，計劃利用部分獎金到訪其祖先的出生地意大利，目前已準備就緒。