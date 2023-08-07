城南斬人案 捱撞六旬婦不治 3人重傷仍留醫

28人涉模仿犯罪預告就逮 南韓京畿道城南市一間百貨公司上周四發生隨機斬人案，警方昨日證實一名重傷女子不治身亡，為案中首名死者，13名傷者中仍有3人重傷留醫。水原地方法院上周六以涉嫌謀殺未遂罪名，向疑兇正式頒下拘捕令。由於一名傷者已死，警方昨天改控謀殺罪名。

疑兇攜刀赴商場地鐵踩線 京畿南部警察廳行兇案偵查專案組透露，死亡女子年約60多歲，她當時與丈夫外出就餐，在行人路內側行走，丈夫則走在近車道一側。兇徒隨機斬人前開車剷上行人路撞倒女子，她陷入腦死亡狀態留醫，延至昨日凌晨約2時宣布死亡。22歲的崔姓男疑兇上周四先開車撞倒5名行人，再進入百貨公司持刀刺傷9人。警方透露，疑犯在犯案前一天曾攜帶兩把從折扣店買來的刀子，前往百貨公司及地鐵站踩線。

誓嚴懲網上發布行兇預告 南韓警察廳表示，自首爾市及城南市發生持刀隨機斬人事件後，網上湧現模仿犯罪預告貼文。截至昨日中午，警方再拘捕28名發貼者，包括一名海軍二等兵，已移交軍事警察跟進處罰。警方強調將追查每一名犯罪預告發貼者，予以嚴厲處罰，並呼籲網民自重，以免浪費警力。

至今因發布犯罪預告而被捕的人當中，多人是青少年。警察廳長尹熙根認為，他們存在模仿或某種英雄心理。首爾大學心理學教授郭金珠指，青少年傾向追隨同齡人行為，在群體影響下，發布犯罪預告的現象正迅速擴大。儘管他們宣稱只是開玩笑，郭金珠認為社會需要藉此機會處罰，讓他們知道發貼和說話都有責任。本報綜合報道