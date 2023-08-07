韓擬准企業人士訪烏籌備重建

南韓傳媒昨日引述政府相關部門和貿易行業消息指，政府正制訂破例允許企業人士訪問烏克蘭、以參與當地重建項目的方案，預計人數規模限制在30人左右。為確保相關人員的安全，政府擬將單次同時訪問的人數規模控制在30人左右，訪問時長不超過兩周。（綜合報道）