8月7日(一)
兩岸國際
電子報
即時新聞
主頁
昔日東方
08月07日 (一)
要聞港聞
兩岸國際
產經
娛樂
副刊
男極圈
體育
馬經
波經
社論專欄
慈善基金
昔日東方
時尚潮流
科技新知
名家專欄
保健．教育
東方日報正論
功夫茶
神州縱橫
世界視線
產評
龍門陣
韓擬准企業人士訪烏籌備重建
南韓傳媒昨日引述政府相關部門和貿易行業消息指，政府正制訂破例允許企業人士訪問烏克蘭、以參與當地重建項目的方案，預計人數規模限制在30人左右。為確保相關人員的安全，政府擬將單次同時訪問的人數規模控制在30人左右，訪問時長不超過兩周。（綜合報道）
第一手消息請下載on.cc東網
iPhone/
iPad/
Android/
本文連結 :
https://orientaldaily.on.cc/content/兩岸國際/odn-20230807-0807_00180_029/韓擬准企業人士訪烏籌備重建
人人做記者
爆料方法 :
爆料熱線：
(852) 3600 3600
傳 真：
(852) 3600 8800
SMS：
(852) 6500 6500
電 郵：
omc@on.cc
網上爆料：
https://hk.on.cc/ireport/index.html
MMS：
ireport@on.cc