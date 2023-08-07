他信與妹赴柬埔寨總理生日會

泰國前總理他信同妹妹英祿昨日在柬埔寨，出席柬埔寨總理洪森的71歲生日會。他信同日宣布，由於已與醫生預約，將把周四返回泰國的計劃延遲，最長不會超過兩周。74歲的他信2001年起出任泰國總理，2006年因軍事政變下台，並被指控腐敗、濫用權力等多項罪名，回國後仍可能被判入獄。（綜合報道）