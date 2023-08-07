烏軍集束彈 炸俄控區大學公寓

無人機圖闖莫斯科遭擊落 烏克蘭獲得美國援助的集束彈後，上周六用於攻擊俄羅斯控制的頓涅茨克市中心，一所大學中彈後發生大火。一架烏克蘭無人機昨日試圖闖入俄羅斯首都莫斯科，結果在接近時被防空系統擊落，莫斯科市郊的伏努科沃機場一度停止升降。

頓涅茨克人民共和國聯合控制和協調中心表示，烏軍上周六晚上向頓涅茨克市中心發射4枚155毫米集束彈，它們在空中爆炸導致3個地區起火。頓涅茨克市長庫列姆津證實，頓涅茨克經濟貿易大學及一座公寓中彈後起火。緊急情況部長科斯特魯比茨基表示，由於大學木製屋頂和樓板易燃，火場面積達到1,800平方米，調動14輛消防車及近100名消防員灌救。除了集束彈，烏軍多管火箭炮亦向市內發射火箭彈。

俄襲烏輸血中心2死4傷 頓涅茨克人民共和國代理領袖普希林稱烏軍炮擊達48次，導致兩名婦女死亡及9人受傷。戈爾洛夫卡、頓涅茨克及亞西諾瓦塔亞有10座民居受損，彼得羅夫斯克有民用基礎設施受損。烏克蘭哈爾科夫州庫皮揚斯克一間輸血中心在空襲中起火，至少兩死4傷。烏克蘭總統澤連斯基指控是俄軍投擲制導炸彈所致，批評俄軍行徑野蠻。

俄羅斯國防部稱，昨日凌晨發射海基及空基遠程高精準武器，對赫梅利尼茨基州及羅夫諾州的烏克蘭空軍基地展開集體打擊，強調已實現打擊目的及摧毀所有指定設施。烏克蘭空軍則指，俄羅斯於上周六晚上至翌日早上共發動3輪空襲，烏軍防空部隊成功攔截30枚巡航導彈及27架無人機。烏克蘭總統辦公室顧問波多利亞克承認，軍隊嚴重缺乏武器，希望西方增加援助導彈及大口徑彈藥。本報綜合報道