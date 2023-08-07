新西蘭公布國安國防文件 華表關注

中方願加強防務對話交流

中方強調尋求在相互尊重、和平共處、互利共贏基礎上發展與所有國家的友好合作關係，願意與國際社會的其他成員努力，維護世界和平，促進各國共同發展。中國無論發展到甚麼程度，永遠不稱霸，永遠不侵略別國，永遠不搞擴張，永遠不干涉別國內部事務。中國尊重紐方從維護本國利益出發堅持獨立外交政策，願同新西蘭在相互尊重、求同存異、互利共贏的基礎上發展友好合作，加強防務、安全對話交流，共同支持維護以聯合國為核心的國際體系和以國際法為基礎的國際秩序，共同維護世界、亞太地區的和平、發展、繁榮，造福兩國人民。