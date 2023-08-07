反駁美媒親中論指控 星大使稱外交不選邊站隊
【本報綜合報道】美國《華盛頓郵報》上月底發表一篇名為《北京立場的回聲，在新加坡引起焦慮》的長文，指控新加坡《聯合早報》「親中」，引起風波。新加坡駐美國大使呂德耀隨後致函《華郵》，重申新加坡的外交政策是基於自身利益、不選邊站隊。
新加坡駐美大使館上周六公開呂德耀7月26日致信《華郵》總編輯的信件，呂德耀指新加坡是一個多元種族與宗教的國家，包括《聯合早報》在內的新加坡主流媒體，反映了星洲自身清晰的社會關注、文化歷史和觀點，並在維護多元文化群體的論點方面，發揮至關重要的作用。
他表示，美媒期望《聯合早報》倣效《華郵》，或新加坡倣效美國或中國，是錯置的期望；新加坡的媒體和社會是獨一無二的，它們提供可貴的觀點，對全球對話做出貢獻。《聯合早報》曾反駁《華郵》指，該報兼容中西方的觀點，但保持自身立場的獨特性與獨立性，惟《華郵》選擇性地忽略一些事實，刻意突出和拼湊一些訊息，令他們既有感慨，又不覺意外。
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