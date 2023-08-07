日紀念廣島原爆78周年 盼加入禁止核武器條約

【本報綜合報道】日本廣島原爆78周年，廣島和平紀念公園昨日舉行紀念儀式，更是4年來重新向公眾開放。日本首相岸田文雄致詞時稱，有必要重建實現無核武世界的國際趨勢。廣島市長松井一實認為，日本必須立即加入《禁止核武器條約》。

廣島和平紀念公園於上午8時15分默哀，紀念當年原子彈爆炸的一刻。約5萬人參加今年儀式，包括來自100多個國家和一些國際機構的代表。松井一實把339,327名遇難者名單放於紀念碑上，當中5,320人是在過去一年獲確認死亡。參與儀式的一名婦女稱：「數十年來我一直在這祭奠死去的親人。我已經老了，不知道還能來多少次」。

岸田指致力追求無核武世界 松井一實在和平宣言指，世界各國領導人必須正視現實，某些決策者現在發出核威脅，揭示核威懾理論的愚蠢。岸田文雄稱，儘管面臨安全環境的挑戰，日本仍致力於追求一個無核武世界。惟國際社會在推進核裁軍上出了更大分歧，而且俄羅斯威脅使用核武，導致實現日本目標的道路變得更加艱難。