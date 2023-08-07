仁愛礁 起爭端 華海警水炮驅菲船

橫越船頭攔截施壓 馬尼拉譴責 中國與菲律賓在南海的爭端愈演愈烈，菲律賓海岸防衞隊昨日強烈譴責中國海警局船隻上周六在南沙群島仁愛礁，向菲方巡邏船及補給船發射水炮，違反國際法。中國海警局反指菲律賓船隻未經中國政府批准，非法闖入仁愛礁鄰近海域，強調中國對仁愛礁在內的南沙群島及其附近海域擁有無可爭辯的主權。

菲律賓海岸防衞隊聲明指，巡邏船護送由菲律賓武裝部隊租用的本土船隻，運送食物、水、燃料及其他物資，補給仁愛礁的駐軍部隊。聲明批評中國海警船作出危險動作，並非法向菲方船隻使用水炮，行為不僅無視菲律賓海岸防衞隊隊員及補給船的安全，且違反《聯合國海洋法公約》、《國際海上避碰規則公約》及2016年南海仲裁在內的國際法。

菲籲華勿妨礙航行自由 菲方呼籲中國海警保持克制，尊重菲律賓在其專屬經濟區和大陸架的主權權利，不要妨礙航行自由，並對參與此次非法事件的個人採取適當行動，停止在菲律賓海域內的一切非法活動。

美國史丹福大學智庫妙手計劃（Project Myoushu）負責人鮑威爾（Ray Powell）引述船舶自動識別系統（AIS）數據顯示，菲律賓巡邏船卡布拉號和馬拉布里戈號當日執行護航任務。至少四艘中國海警船和32艘民兵船從南沙群島美濟礁出動，中國海警船5402號和4艘民兵船從東面接近仁愛礁，另有兩艘疑似中國海警船在附近。馬拉布里戈號期間突然改變航向，可能對中方船隻不安全行動做出反應。他推測民兵船瓊三沙漁00402號越過馬拉布里戈號的船首，或者一艘未打開船舶自動識別系統的中國海警船，攔截了馬拉布里戈號。

菲律賓武裝部隊稱，其中一艘補給船受到中國海警船攔截及遭水炮射中。受事件影響，第二艘補給船無法靠岸卸載物資，未能完成輪換及補給任務。美國國務院指，中國多次威脅南海現狀，並直接威脅地區的和平穩定，重申一旦菲律賓船隻、飛機及武裝部隊，包括在南海的海岸防衞隊受襲，將啟動《美菲共同防禦條約》中的共同防禦承諾。

中方稱攔截載違規建材船 中國海警局新聞發言人甘羽昨日表示，菲方兩艘運補船和兩艘海警船未經中國政府批准，非法闖入中國南沙群島仁愛礁鄰近海域。中國海警依法實施必要管控，對搭載違規建材的船隻進行攔阻，敦促菲方立即停止在該海域的侵權活動，中國海警將依法在中國管轄海域持續維權執法。北京大學智庫南海戰略態勢感知計劃指，中國海警船當時按慣例允許載有食物、水、藥品等物資的一艘菲律賓補給船進入，並攔截載有建築材料的另一艘補給船。本報綜合報道

中國海警船以水炮干擾菲律賓補給船。 仁愛礁位置圖 中國海警船攔截菲方船隻。 菲律賓巡邏船與中國海警船近距離相遇。