廉政風暴查處換屆官員96人

【本報綜合報道】中央紀委國家監委上周六發文披露，廣東省紀委監委有關負責同志指省紀委監委在黨風廉政意見回覆嚴格把關，把政治上有問題、廉潔上有硬傷的涉換屆人選作為審查調查重點，組織力量集中核查。截至今年6月底，已查處96人，確保幹部隊伍「上游來水清澈」。

紀檢上半年處分逾萬人 中紀委指，廣東省紀檢監察機關今年上半年共處置問題線索38,410件，立案19,736件，處分10,695人。全省立案數同比增長5.1%，給予黨紀政務處分人數同比增長13.1%，立案廳級幹部58人，處分廳級幹部44人，另外有1,143人向紀檢監察機關主動投案。

文章指，廣東省緊盯重點對象，嚴肅查處領導幹部配偶、子女及其配偶等親屬和身邊工作人員利用影響力謀私貪腐問題，並點名多名貪腐官員，批評省政府前副秘書長鄭人豪是「不收斂不收手」的典型，省農信聯社前理事長王碩平、南方醫科大學前黨委書記陳敏生等金融、高校領域的「蛀蟲」，以及省儲備糧管理集團有限公司前副總經理龍澎等糧食購銷領域的「碩鼠」。