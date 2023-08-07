多省區招標建方艙 民眾質疑浪費公帑

踏入後疫情時代，內地專門收治新冠患者的方艙醫院去留成為關注問題。海南省儋州市政府正招標清拆方艙及恢復土地，相反黑龍江省多地卻繼續招標興建。內媒日前發現，除了黑龍江，吉林省、河南省、寧夏自治區及江西省多地上月仍就方艙醫院相關項目招標，部分中標公司成立甚至不足一年，惹起公眾關注。

根據儋州市政府日前發布《儋州市方艙醫院項目設施拆除及場地恢復工程招標公告》（下稱《公告》），招標控制價為1,300萬元（人民幣‧下同，約1,417萬港元）左右，招標人（項目業主）為儋州濱海新區建設投資有限公司，建設資金來自政府，項目出資比例為政府投資100%，即代表由政府全資支付。

海南拆卸 因涉租用他人土地 《公告》提到，標書項目範圍涉及儋州市一號方艙醫院、二號方艙醫院及三號方艙醫院，總建築面積達到14.5萬平方米，內容則包括電氣工程、給排水工程、智能化工程、建築工程、暖通工程等設施拆除及場地恢復工程。《公告》同時要求中標公司拆除上述設施再分類打包，其中電器類產品需用塑膠防壓膜包裝，當裝車後需清理現場，再運往指定區域，最後分類存放並做好保護措施。

截至上周五下午3時，儋州市政府公布共有3間公司成為中標候選人，其投標報價均超過1,340萬元（約1,461萬港元）。

有網民質疑政府當初斥資興建方艙醫院，為何不能另作其他用途，反而要花錢拆除，有浪費公共資源之嫌。儋州濱海新區建設投資有限公司相關負責人解釋，政府拆除方艙可能與所使用的土地是租賃他人場地有關，而花上千萬拆除方艙醫院，主因是涉及設備很多，強調招標控制價是經專家研判後決定。

另一令民眾質疑浪費的，是繼揭發黑龍江佳木斯市及哈爾濱市正在興建方艙醫院，內媒上周五亦發現多地近期正就建設相關項目招標，部分項目更達千萬元級別。

其中雲南省文山州6月曾掛出一份永久性方艙醫院建設項目施工招標公告，合約估算價就達到2,330.22萬元（約2,540萬港元）。公告顯示，該永久性方艙醫院規劃用地面積達到1.2萬平方米，總建築面積6,651平方米，建設資金來自上級補助及地方自籌等，屬百分之一百國資，計劃12月31日完工。

河南揭中標公司成立不足一年 然而，內媒發現部分中標公司成立時間僅得一年，甚至不足12個月。例如，河南先領醫療器械有限公司，本年3月才在河南省信陽市固始縣註冊，上月即以496萬元（約541萬港元）投標報價投得哈爾濱方艙醫院三期項目。本報綜合報道