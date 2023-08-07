付國強就黑省救災會商

黑龍江省委書記許勤、省長梁惠玲，上周六在哈爾濱與北部戰區副司令員付國強中將等人就防汛救災工作進行會商，這是付國強首次以北部戰區副司令員身份出現在公開報道。付國強曾任空軍航空大學校長、空軍指揮學院院長，歷任十三屆、十四屆全國人大代表。（綜合報道）