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北航大副校違紀受查
中央紀委國家監委網站昨日公布，北京航空航天大學黨委常委、副校長張廣涉嫌嚴重違紀違法，目前正接受紀律審查和監察調查。張廣於2018年出任北京航空航天大學黨委常委、副校長，期間曾負責安全穩定、後勤保障服務、人民防空、國內合作、醫療衞生、社區管理、基礎教育工作。（綜合報道）
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