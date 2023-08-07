南投暴雨1死 直升機空投物資

【本報綜合報道】強烈熱帶風暴卡努外圍環流及西南氣流為台灣中南部帶來暴雨，南投縣仁愛鄉破紀錄於48小時內錄得過千毫米雨量，多處發生土石流，主要道路封閉。精英村一名村民上周五前往菜園時失蹤，遺體昨日尋獲。國防部和空勤總隊昨日清晨出動6架次直升機，分別前往7條村落空投補給物資。

暴雨在南投縣仁愛鄉春陽、都達、南豐等部落引發多處土石流，主要道路埔霧公路上周六晚搶通，新武界橋遭濁水溪沖毀而緊急封閉。中橫便道有大規模塌方，預計周四搶通。屏東西大武山從上周六凌晨零時至傍晚6時累計雨量破427毫米，為全台之冠。被困在奧森林遊樂區內的43名遊客，昨日上午已由直升機救出。內政部空勤總隊及國防部昨日清晨各派3架次直升機，載運上百箱飲用水、罐頭、即食麵、嬰兒奶粉、尿布及睡袋等物資，分別飛往發祥村、春陽村、精英村、大同村、親愛村、都達村及南豐村空投。