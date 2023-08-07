舒蘭停雨 3官員搶險身亡

【本報綜合報道】吉林省舒蘭市防汛抗旱指揮部上周六公布本輪降雨過程基本結束，截至當日中午12時，舒蘭市9座超汛限水庫保持合理洩流。本輪強降雨造成14人死亡、一人失蹤，死者包括舒蘭市委常委、常務副市長駱旭東等3名公職人員。

駱旭東、舒蘭市人民武裝部政委周昆訓、吉林市水利水電規劃院高級工程師倪峰早前赴舒蘭市開原鎮、金馬鎮抗洪搶險期間失蹤，他們的遺體昨日尋回。舒蘭市人民政府辦公室綜合二科科長、四級主任科員張郅昭仍在全力搜救中。吉林市調派消防救援人員、警員、民兵、醫護、電力等980多人，組成搶險救災隊伍全力支援舒蘭市。舒蘭市共疏散近1.9萬人，設置臨時安置點21個，修復電力設施85個，恢復供電6,535戶，搶修26個通訊站點，恢復通訊村屯13個。

舒蘭市將繼續受損公路道路、橋涵、變壓器、電訊基站進行搶修，推進生產生活秩序逐步恢復；對被毀農田進行整理、研究搶栽搶種經濟農作物，最大幅度減小經濟損失。

烏總統向中方表慰問 烏克蘭總統澤連斯基上周六在Twitter分別發表中文及烏克蘭語的貼文，向中方表達慰問。他祝願各位受害者早日康復，所有受損基礎設施早日恢復。