官媒稱洩洪為暴雨 霸州惹民憤

承接北京洪水 擺拍救援

河北省因為連日暴雨而洩洪，陸續啟用7處蓄滯洪區吸納洪水，霸州47個蓄滯洪區逾7.3萬名村街居民於上周二轉移到其他地方，霸州因承接源自北京的大清河洪水而變成澤國，數萬人家園被毀，官媒卻稱是暴雨造成，隻字不提洩洪。霸州民眾到政府大樓示威，高舉紅色橫幅布條，寫道「還我家園，明明是洩洪原因，卻說降雨所致」。有災民指摘政府救援單位只到當地兩小時擺拍之後就走了，都是民間自組志願隊在救災。在場官員與民眾溝通未果，示威者與警員爆發激烈肢體衝突。