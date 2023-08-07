山東5.5級地震 夢中塌屋21傷

華北洪澇下再現災情 錄59次餘震 華北地區經歷洪災之際，山東省德州市平原縣昨天凌晨2時33分發生黎克特制5.5級地震，之後發生多次餘震，造成震區126處房屋倒塌，至少21人受傷，遠至首都北京市部分地區也有震感。國務院抗震救災指揮部辦公室、應急管理部決定啟動國家地震四級應急響應，派出工作組趕赴山東指導協助抗震救災工作。一名在震央附近經營燒烤店東主表示，地震發生時天空曾閃過白光。另有多名來自山東網民聲稱，地震發生前天空曾出現詭異紅光。

中央地震台網測到，平原縣王打卦鎮王打卦村附近昨天凌晨2時33分發生黎克特制5.5級地震，震源深度為10公里，屬淺層地震。相隔大約30分鐘，平原縣發生另一次黎克特制3級淺層地震。截至昨天早上8時，當地一帶錄得59次餘震，以黎克特制1級至1.9級為主。

由網上流出多段片段可見，地震發生時房屋猛烈搖晃，不少人走到街上避難。有建築物磚塊在地震後掉落至行人路上，另有樓梯通道出現裂痕，就連牆身亦有剝落。也有居民家中瓷磚脫落，花園圍牆倒塌。部分商店經歷震盪後，上排貨品散滿一地。

地震發生後，德州市消防救援支隊已前往震央救援，山東消防總隊亦調派濟南市、泰安市、濱州市、聊城市及搜救犬支隊，做好應急救援準備。山東省地震局按照預案迅速啟動響應，立即召開緊急會商會，並安排現場工作隊出動。山東省委書記林武，省委副書記、省長周乃翔亦第一時間電話調度有關情況，並作出安排部署，要求抓緊核實災情，組織好搶險救援各項工作，最大程度減少災害損失。

燃氣管損壞 停供天然氣 經歷通宵救援行動，應急管理部昨天公布，截至同日早上7時，德州市及同省聊城市分別錄得20人及1人受傷，震區水電通訊等基礎設施正常。

平原縣之後發布了緊急通知宣布，由於地震破壞了全縣部分燃氣管網，為確保縣內燃氣安全，已緊急停止提供天然氣。

除了山東省，北京市通州區亦有震感。當談及為何距離震央較遠地區仍有震感時，國家自然災害防治研究院院長徐錫偉解釋，由於地震是在凌晨發生，大部分人處於睡眠狀態，若非進入深度睡眠，被搖醒之後感覺會更明顯，相反在白天發生就不一定感覺得到。

北京市地震局昨天指出，經初步分析，此次地震不會對首都地區短期地震活動產生明顯影響，當地近期未出現明顯地震短臨異常。本報綜合報道

便利店貨物倒下。 房屋受損，有瓦礫掉下。 山東省地震位置圖