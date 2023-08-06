日治影像線上展 見證病媒蚊研究

【本報綜合報道】台灣地處亞熱帶，由蚊蟲傳播的疾病屢見不鮮，包括百年前重大傳染病瘧疾。台媒上周五報道，國家攝影文化中心近日透過線上展出典藏「日治初期台南府及打狗寫真帖」，見證當時的公共衞生專家如何研究病媒蚊所引發的傳染病。

今次線上展覽名為「保衞生命—日治初期台灣的病媒蚊防治與公共衞生」，共分為5個主題，其中「台灣熱帶醫學研究的早期微寫真—病媒蚊」的主題中，包括許多帶圓框的蚊子照片，這是將相機連接到顯微鏡後拍攝的顯微攝影照片。此外，試管中蚊子標本照片更讓當時的公共衞生專家，藉由觀察所採集到的蚊子種類等，找出控制病媒蚊數量和相關疾病傳播的方式。

透過攝影作科學實證 國家攝影文化中心指，該系列照片屬於20世紀初期透過攝影作科學實證，研究蚊子與瘧疾關係的罕見影像紀錄。寫真帖其他影像則圍繞日治初期，台南醫療衞生相關的研究、設施、人事物等主題，如當地重要醫療院所、衞生環境改善後的新式街道和市場等。