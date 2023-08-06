生活重壓難盡興 群青抱樹求安寧

增幸福感 改善情緒 提升免疫 為了緩解焦慮等問題，內地年輕人近期流行「抱樹」。民眾只需走出家門，在公園內挑選一棵喜愛樹木，之後張開雙臂擁抱樹幹，即可放鬆繃緊心情。難怪有年輕人稱，明明自己正在抱樹，卻有種被樹木環抱感覺。

在內地網絡，「這屆年輕人開始流行抱樹了」等關鍵字近日成為熱門搜尋字眼。多人上載自己抱樹照片，另有人分享心得。一名網民透露，由於平時生活及工作壓力大，抱樹時身心可在安靜環境下療愈，「還可以向樹洞傾訴秘密，紓解心情」。

內媒近日有文章聲稱，人們每天花時間擁抱大樹，在一定程度上的確能夠減輕壓力，甚至可以增強幸福感、改善情緒及提高免疫力等，屬其中一種自然療法。亦有文章認為，民眾在美景環繞下，與樹木親密接觸，平靜在內心發芽，會讓人莫名感到安心。

遇難解問題 應尋專業協助 然而，另有網絡貼文強調，抱樹只能夠當成一種輔助手段，可抱住體驗新奇及玩樂心態嘗試，不應把它當成解決身心問題唯一方法。若發現自己有嚴重的心理壓力等問題，需向專業人士尋求幫助。本報綜合報道