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風暴卡努掉頭再吹襲沖繩
強烈熱帶風暴「卡努」掉頭再次吹襲日本沖繩縣，上周六凌晨集結在沖繩本島西北方約200公里，預料向東北偏東移動，再次移近琉球群島。那霸市上周五晚上錄得時速111公里陣風，氣象廳呼籲民眾注意強風、巨浪、低窪地方水浸及河水氾濫。（綜合報道）
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