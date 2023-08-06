風暴卡努掉頭再吹襲沖繩

強烈熱帶風暴「卡努」掉頭再次吹襲日本沖繩縣，上周六凌晨集結在沖繩本島西北方約200公里，預料向東北偏東移動，再次移近琉球群島。那霸市上周五晚上錄得時速111公里陣風，氣象廳呼籲民眾注意強風、巨浪、低窪地方水浸及河水氾濫。（綜合報道）