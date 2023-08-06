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10萬聯署促伊朗放法公民
法國公民阿諾去年9月底在伊朗被拘留，其支援委員會上周二表示籌得超過10萬人簽名要求釋放他。35歲的阿諾是一名顧問，2022年7月實現理想展開陸路和水路的絲綢之路旅行，穿過意大利、希臘、土耳其、格魯吉亞、亞美尼亞後抵達伊朗，去年9月28日被捕並送往監獄。（綜合報道）
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