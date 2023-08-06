韓世界童軍大露營 多人中暑3國退出

【本報綜合報道】南韓主辦第25屆世界童軍大露營，但炎熱天氣引致多人中暑，英美星洲相繼宣布退出。世界童軍運動組織上周五要求南韓童軍協會考慮提早結束活動的替代方案，並協助參加者回國。主辦方上周六開會討論繼續、取消或縮減活動規模。

大露營上周三起在南韓全羅北道新萬金舉行，原定下周六結束，約4萬人參與，大部分是14歲至18歲的童軍。惟截至上周五，當地氣溫高達攝氏34度。派出4,000人的英國童軍總會宣布，安排參加者上周六和周日到首爾酒店休息，並會按計劃於本月13日回國。有參加者透露，他們退出不但是因酷熱，更與設施和食物有關，兒童飲食需求未得滿足。

港代表團未擬離營 美國童軍總會宣布，周日將改往營地附近的駐韓美軍基地漢弗萊營。聲明形容提早退出活動是艱難決定，原因是持續極端天氣及由此導致的營地狀況。世界童軍運動組織呼籲南韓政府履行提供額外資源的承諾，並把參加者的健康和安全放在首位。

香港代表團管理團隊現階段不考慮離營，但管理團隊及大會持續高度重視及監察營地天氣變化、營地設施的運作及成員健康情況。若有需要時，管理團隊將啟動相關的應變措施。