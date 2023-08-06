預告犯罪貼文湧現 韓拘13人

【本報綜合報道】南韓接連發生持刀捅人事件，人心惶惶。警方上周五再拘捕至少3名在公眾地方持刀人士，其中一人闖入高中捅傷一名教師。截至翌日上午，警方在網上發現至少42則模仿預告犯罪貼文，地點遍及全國各地，拘捕13名發貼者，包括中學生和青少年，警方正在調查案情並準備刑事起訴。

教師中7刀危殆 一名20多歲男子上周五上午進入大田市大德區一間高中，報稱是應屆畢業生。他等待一名49歲教師下課後，向對方臉部、胸部、手臂捅7刀後逃跑；傷者送院後情況危殆。警方憑多條閉路電視片段追蹤，中午在柳川洞一處公寓附近拘捕疑兇，在其袋裏搜出武器。疑兇供稱遇襲者曾是牧師，警方推測他們互相認識。

同日上午，一名20多歲男子在首爾高速巴士客運站的速遞站，拿出一把刀指向自己頸部；男子聽到當值保安透過無線電通報後，立即收起刀逃跑。警方最後在客運站京釜線大樓的購物中心以特殊威脅罪拘捕他，在其袋裏搜出兩把刀和一把玩具槍。

上周五晚上，一名40多歲男子在京畿道龍仁市處仁區浦谷邑街上持刀徘徊，期間對路人大叫、敲建築物大門、低聲說出不明詞語。男子一度拒捕反抗，警方證實他曾經患有精神疾病，最近未接受治療。警方計劃以特殊妨礙司法罪對他申請逮捕令。

此外，警方在多個互聯網討論區發現預告犯罪的貼文，首爾一名20多歲男子上周五聲稱，當天下午要在往十里站殺掉所有人；一名未成年人聲稱要在一間學校正門前殺害5人。京畿道河南市一名14歲中學生稱要在渼沙站殺人，一名未成年人稱要在釜山市海雲台區持刀襲擊，兩人均被捕。有人發貼文稱要在仁川市Pentaport搖滾音樂節持刀襲擊，仁川警察廳已經部署警力應對，貼文之後刪除。