網紅曼哈頓送遊戲機掀騷亂 65人被捕

【本報綜合報道】美國知名網絡主播塞納特（Kai Cenat）上周五透過社交網宣布，在紐約市曼哈頓聯合廣場召開見面會贈送遊戲主機。警方估計活動有數千人參加，但演變成騷亂，65人被捕，其中30人是青少年；塞納特將被控至少一項煽動和一項非法集會罪名。

千警鎮壓 主辦人將控兩罪 紐約警察局長馬德雷（Jeffrey Maddrey）表示，上周五下午約3時，塞納特抵達聯合廣場時，部分聚集者衝入一個地盤投擲建築用具、油漆罐、樽和石塊等。有人手持鐵鍬和斧頭遊蕩，爬上建築物頂，部分人向警察掟煙花，並使用滅火筒引發巨大煙霧。混亂期間，一輛疑似載有塞納特的汽車試圖離開遭人群圍攻。汽車緩慢穿過人群，最終加速駛離。多人抓住汽車兩側和車尾，至少3人從車蓋上跌到行人路。

警方派出約1,000名警員鎮壓騷亂，並宣布集會非法，要求人群解散。警方下午5時帶走塞納特問話，至傍晚6時15分，聯合廣場人群陸續散去。馬德雷強調，事件凸顯社交媒體的力量和危險，事發時青少年根本不聽指揮，他不允許今後再發生同類事情。最初出動的警察沒有防暴裝備，隨事態升級開始手持盾牌和戴頭盔，數名警員受傷，馬德雷強調警員保持極大克制。