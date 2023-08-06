節目指北京跨國鎮壓維族 華使館斥BBC炒作歪論

英國廣播公司（BBC）上周一播出關於中國新疆的報道，聲稱中國通過威脅海外維吾爾人在中國境內的家人，從而施壓要求海外維吾爾人監視人權活動人士。中國駐英國大使館上周五發出駁斥函，指上述報道炒作渲染中國對海外維吾爾族人實施所謂「跨國鎮壓」的不實言論，誣稱維吾爾族人遭受到所謂「監控」、「監禁」，煽動對立情緒，嚴重誤導受眾，中方對此堅決反對。

BBC在報道訪問多名在海外的維吾爾人，他們指控中方的恐嚇策略正在導致社區分裂。中國駐英國大使館發言人回應指，所謂中國搞「跨國鎮壓」純屬無中生有，是美西方不良政客圖謀「以疆制華」、抹黑中國的政治操弄。

中方一貫尊重他國的主權，依法與外國開展執法司法合作，依法保障包括維吾爾族在內的各族群眾與境外親屬之間的通訊與及聯繫。

不滿「東突」分子謊稱親人失聯 發言人續指，一段時間來，海外「東突」反華分裂分子編造謊言，稱親人「失聯」，但經有關部門核查，這些「失聯」人員有的在社會正常生活，有的純屬憑空編造。發言人狠批，「BBC大肆炒作對華充滿敵視和偏見的歪曲論調，製造分裂，職業操守和社會公德何在？必須指出的是，BBC在涉新疆問題的報道上離自己標榜的公正原則相去甚遠」。

發言人最後強調，當前新疆處於歷史上最好的時期，在新疆社會和諧穩定、經濟持續發展、人民安居樂業的真實情況面前，任何謊言都將不攻自破。中方敦促BBC遵守新聞職業道德，停止炒作涉疆謠言，客觀、公正報道中國。本報綜合報道