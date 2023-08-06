烏派無人艇襲擊俄油輪

重創登陸艦後再出手 俄羅斯與烏克蘭之間爆發「無限制無人武器系統戰」，面對俄羅斯近期利用無人機大規模空襲糧食出口設施，烏克蘭連續兩天派出無人艇反擊，繼上周五重創俄軍一艘大型登陸艦後，翌日擊中俄方一艘為軍隊運送油產品的油輪。

最新一宗烏克蘭無人艇攻擊當地時間上周六凌晨發生，現場是克里米亞半島以東的克赤海峽南部海域、靠近海峽入口處。根據無人艇視角拍攝的畫面，可見它原本駛近一艘不明船隻，之後改變航行方向撞上一艘油輪的右邊船身，畫面隨即中斷。英國傳媒引述烏克蘭官員指，今次行動由烏克蘭國家安全局與烏克蘭海軍聯手策劃。

俄羅斯傳媒報道，遇襲的油輪SIG號上周五從土耳其抵達俄羅斯，當駛至距離海岸約48公里時遭無人艇擊中機房和泵艙，機房天花塌下。油輪11名水手中，大多數人遭玻璃碎割傷，他們報稱油輪能夠浮起，但無法航行。俄羅斯新羅西斯克海上救援協調中心表示，油輪船身出現一個洞，但沒有沉沒的危險，已經派出拖船拖走它。

涉事油輪2019年遭美制裁 涉事油輪2019年遭美國制裁，涉嫌向敍利亞總統巴沙爾‧阿薩德的部隊提供飛機燃料，最近從敍利亞回國。烏克蘭國家安全局未有直接承認責任，但警告俄羅斯船隻只要繼續威脅烏克蘭，就會受到攻擊，呼籲盡早駛離烏克蘭領海。烏克蘭國防部上月警告，所有前往俄羅斯、俄佔烏克蘭港口的船隻將被視為潛在軍用貨物承運人。

烏克蘭去年秋季開始使用自殺式無人艇對付俄羅斯，首宗襲擊去年10月29日發生，目標是俄羅斯黑海艦隊一艘護衞艦及一艘掃雷艦；之後的攻擊對象包括克里米亞半島塞瓦斯托波爾海軍基地、克里米亞大橋。對上一宗襲擊目標是位於新羅西斯克的俄軍大型登陸艦奧列涅戈爾斯克‧戈爾尼加號，該艦被擊中後艦身向左嚴重傾側。

俄指烏反攻損失逾4.3萬人 另一方面，俄羅斯國防部上周五稱，烏克蘭6月反攻至今損失逾4.3萬人與大批外國武器；總統普京簽署聯邦法律，把義務兵役入伍年齡上限從27歲提高至30歲。烏克蘭總統澤連斯基同日在基輔接見美國共和黨總統參選人、前新澤西州州長克里斯蒂，澤連斯基強調美方增加援助的重要性，有助防範俄方導彈襲擊及解放更多領土。本報綜合報道

俄羅斯油輪SIG號機房遇襲後入水。 俄羅斯油輪SIG號遭美國制裁。 烏克蘭無人艇最近兩次施襲地圖