中美傳設工作組 處理亞太海上問題

報道指，中國外交部北美大洋洲司司長楊濤上月31日在華盛頓與美國高級官員會晤時，曾經商討成立新工作組的安排。消息人士稱雙方未達成結論，又指中美可能以一系列會議的方式，有明確目標地處理棘手問題，而非像前朝政府舉行正式對話，有人批評這樣會流於形式，忽略成果。

美國駐香港及澳門前總領事唐偉康表示，今次將是數年來首次在處理重點問題上，重新建立系統溝通途徑的實質進展，這是與潛在對手透過清晰外交溝通意圖，達致加強國家安全的重要方法。

台積電：半導體不影響局勢

另一方面，美國傳媒上周五刊登台積電董事長劉德音的專訪，他認為北京不會因半導體而攻台，但亦不會因半導體而不攻台，台灣海峽局勢始終取決於中美態度；又稱複製台積電在台灣製造的產品將極其困難，快速開發和生產最尖端的晶片需要付出巨大努力，需要多達3,000名科學家開發一代技術，「我們不能把它放在其他地方」。